Суд оштрафовал омского учителя, защищавшую на пикете школу от закрытия

ФОТО: Константин Ткачев

Получила продолжение громкая история с закрытием малокомплектной школы в деревне Аксеново Саргатского района. Там, напомним, местные жители устроили пикет в защиту учебного заведения. В соцсетях появились фотографии родителей учеников, которые стояли с плакатами "Я хочу учиться в этой школе".

Власти же объяснили закрытие школы ее аварийным состоянием. Детям пришлось ездить в соседнее учебное заведение в 10 километрах от села. Отстоять школу так и не удалось. Учителя сократили - она лишилась работы.

Более того, на педагога завели административное дело за организацию

- С согласия родителей она собрала в здании школы своих учеников, где они под ее руководством на бумажных листах написали лозунги против закрытия школы. Затем она по телефону оповестила родителей детей о проведении пикетирования 24.10.2020 г в 14.00 час. К назначенному времени дети собрались у здания школы, где она сфотографировала их с плакатами и разместила в сети Интернет с целью освещения проблемы закрытия учебного заведения, - говорится в сообщении Саргатского суда.

В итоге педагога оштрафовали на 5 000 рублей.