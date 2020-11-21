Назван график работы ресторанов 31 декабря в Омске

Корпоративы в кафе с Дедом Морозом в этом году отменяются. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В пандемию омские власти вновь закручивают гайки. Вводятся дополнительные ограничения. Уже ввели обязательную самоизоляцию для сибиряков старше 65 лет. Роспотребнадзор прогнозирует ухудшение ситуации с коронавирусом в дни новогодних праздников. Поэтому ведомство выступило резко против проведения корпоративов в кафе и ресторанов.

Не получится 31 декабря посидеть и за банкетом. В новогоднюю ночь заведения будут работать как и сейчас до 00.00. Так что встречать праздник придется в домашних условиях.

- Рестораны будут работать до 24 часов, как они работают и сейчас. Никаких дополнительных ограничений на этот период не вводится, - сообщил вице-губернатор Дмитрий Ушаков.

А Роспотребнадзор дал совет омичам на праздники.

- Каждому из нас приходится отказываться от многолетних традиций. Потому что на новый год мы привыкли ходить в гости, навещать друзей и родственников. И сейчас мы должны от всего этого отказаться, оберегая здоровье своё и своих близких. Особенно пожилых, - сказали в ведомстве.