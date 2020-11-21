Стало известно, кто из омичей старше 65 лет может не соблюдать введенную самоизоляцию

Вторая волна коронавируса не стихает. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Коронавирус не отступает: вторая волна оказалась ощутимее даже начала пандемии. В итоге омские власти вынужденно ввели новые ограничения. Теперь для омичей старше 65 лет обязательная самоизоляция. Выходить из дома можно лишь в больницу, на работу, в аптеку, а также не прогулку с животными.

Но есть и исключения для сибиряков, которым более 65 лет. Как стало известно на оперштабе, запрет не коснется работников госорганов, здравоохранения, образования, социально защиты и работников непрерывных производств. Эти категории омичей имеют право не соблюдать введенную самоизоляцию.