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Житель Тары, лишенный прав, 10 лет отказывался сдавать водительское удостоверение

Но правосудие его настигло. Теперь мужчине придется обходиться без авто еще 1,5 года
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Суд встал на сторону ГИБДД.

Суд встал на сторону ГИБДД.

Незамысловатый способ избежать наказания за нарушение ПДД изобрел житель Тары. Он просто решил не сдавать водительское удостоверение, которого его лишили.

А через 10 лет, устав бегать, он пришел за новыми правами. Видимо, тарчанин надеялся, что срок лишения уже давно прошел. Но тут его все-таки настигло правосудие.

Права у него забрали, а новые пообещали выдать через 1,5 года, когда пройдет назначенный законом срок наказания.

Возмутившись такой, как ему показалось несправедливостью, водитель обратился в суд.

– Суд пришел к выводу, что истцом не предоставлено доказательств, свидетельствующих о сдаче им водительского удостоверения, либо об уведомлении органов ГИБДД о его утрате, – говорится в заключении Тарского городского суда. – На основании изложенного суд отказал истцу в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.