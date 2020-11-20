Житель Тары, лишенный прав, 10 лет отказывался сдавать водительское удостоверение

Суд встал на сторону ГИБДД.

Незамысловатый способ избежать наказания за нарушение ПДД изобрел житель Тары. Он просто решил не сдавать водительское удостоверение, которого его лишили.

А через 10 лет, устав бегать, он пришел за новыми правами. Видимо, тарчанин надеялся, что срок лишения уже давно прошел. Но тут его все-таки настигло правосудие.

Права у него забрали, а новые пообещали выдать через 1,5 года, когда пройдет назначенный законом срок наказания.

Возмутившись такой, как ему показалось несправедливостью, водитель обратился в суд.

– Суд пришел к выводу, что истцом не предоставлено доказательств, свидетельствующих о сдаче им водительского удостоверения, либо об уведомлении органов ГИБДД о его утрате, – говорится в заключении Тарского городского суда. – На основании изложенного суд отказал истцу в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.