В Омске вынесли приговор дебоширам, устроившим стрельбу на заправке

Омичи отправятся за решетку на длительный срок. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Омском областном суде вынесли приговор двум омичам, устроившим стрельбу на заправке. В результате их действий погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, инцидент произошел 26 января 2019 года. Тогда двое омичей договорились убить незнакомца, с которым случился крупный конфликт накануне. Они находились на заправке на Пушкинском тракте, но это не остановило разгорячившихся хулиганов. Они устроили стрельбу прямо на заправочной станции. Подозреваемые успели сделать не менее 10 выстрелов, в результате чего двое получили огнестрельные ранения, а третий человек скончался.

После рассмотрения представленных в суде доказательств, одному из стрелков назначили 20 лет лишения свободы, другому 8. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.