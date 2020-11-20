«Вернулись русские»: В Омске установили билборд, посвященный Колчаку

В Омске разместили билборд с Александром Колчаком. Фото: «Двуглавый орел»

Омские активисты, увлекающиеся на досуге историей, собрали деньги и арендовали билборд, на котором разместили изображение адмирала Колчака. Вероятно, патриотично настроенным гражданам приятна мысль, что именно этот человек превратил наш город в Белую столицу России.

Копья по поводу исторической роли Александра Колчака в судьбе Омска ломаются уже много лет. Например, не утихают споры о необходимости памятника военачальнику.

Как и предполагалось, в этот раз неоднозначный плакат вызвал протест у некоторых горожан.

– А самое смешное и грустное, что эти люди даже не знают, на чьем фоне они сфотографировались, и свою историю! Тот же Колчак, заходя в Омск, залил его кровью, подавив Куломзинское восстание (больше 2000 человек было зарублено). К такому они хотят вернуться? – задается вопросом один из комментаторов паблика «Омск Главный», где разместили фото.