Постановку Омской драмы номинировали на «Золотую маску»

Спектакль драмтеатра выдвинут сразу в пяти номинациях. В том числе на главную театральную награду страны за роль второго плана претендует Иван Маленьких (на фото).

Сегодня, 20 ноября, были объявлены номинанты на соискание «Золотой маски»–2021. Отбор на главную театральную премию страны прошел и спектакль Омской драмы «Дядя Ваня» по одноименной пьесе Антона Павловича Чехова. Постановку главного режиссера театра Георгия Цхвиравы выдвинут в пяти номинациях:

– драма/спектакль малой формы – «Дядя Ваня»,

– драма/работа режиссера – Георгий Цхвирава,

– драма/женская роль – Кристина Лапшина (Соня),

драма/мужская роль – Олег Теплоухов (Войницкий),

драма/мужская роль второго плана – Иван Маленьких (Телегин),

Кристина Лапшина. Фото: Омский академический театр драмы

Олег Теплоухов. Фото: Омский академический театр драмы

– Спектакль «Дядя Ваня» вошел в репертуар Омского академического театра драмы 28 сентября 2019 года. Премьерой на Камерной сцене был открыт 146-й театральный сезон, – рассказали в пресс-службе драмтеатра. – Отметим, вторая премьера, которой открылся 146-й театральный сезон на Основной сцене – спектакль «Причал. Воздух детства» в постановке Бориса Павловича вошел в Long List 2021 Национальной театральной премии «Золотая маска».