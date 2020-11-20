За оправдание терроризма Омская студентка заплатит 300 тысяч

Девушку обязали выплатить крупный штраф. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня суд вынес приговор по делу студентки одного их омских вузов, которую обвиняли в публичном оправдании терроризма. Она оставила комментарий в соцсетях под ностью о террористическом акте, совершенном в Новой Зеландии в прошлом году.

- Следствием и судом установлено, что обвиняемая в социальной сети под новостями о совершенном террористическом акте, произошедшем 15 марта 2019 года в Новой Зеландии, разместила комментарии, в которых оправдала действия, связанные с насилием по отношению к группе лиц, объединенных по признаку принадлежности к определенной религии, - отметили в пресс-службе следственного комитета.

Суд назначил омичке наказание в виде штрафа в размере 320 тысяч рублей.