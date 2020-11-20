Амурские тигры в Большереченском зоопарке переехали в новые вольеры

Тигры в Большереченском зоопарке переехали в новые вольеры. Животные уже обживают их. Фото: Влад КОМЯКОВ

Сегодня в большереченском зоопарке в Омской области состоялось значимое новоселье. Для краснокнижных амурских тигров обустроили 3 новых просторных вольера. Каждый из них площадью по 300 квадратных метров. Там старались максимально приблизить среду обитания к естественной.

Тигры уже осваивают новое жилище. Фото: пресс-служба Большереченского зоопарка

- При проектировании мы ориентировались на опыт Новосибирского зоопарка. Новые вольеры возведены с учётом требований безопасности, как для животных, так и для посетителей. В вольерах - четыре вида грунта - песок, земля, камень и щепа. Домики утеплены, деревья защищены. При строительстве мы старались убрать минимум деревьев, максимально приблизить среду обитания к естественной, - рассказала директор зоопарка Юлия Сырецкая.

Посетители смогут наблюдать за жизнью хищников через смотровое стекло. Фото: пресс-служба Большереченского зоопарка

Наблюдать за жизнью хищников посетители смогут через специальное защитное стекло. Новое жилище уже осваивают три взрослых тигра Аза, Шаман, Граф и двое тигрят. Самую старшую тигрицу, 20-летнюю Венеру, решили пока оставить в старом вольере. В пресс-службе парка отметили, что в следующем году планируют обустроить новые вольеры для рысей и дальневосточных леопардов.