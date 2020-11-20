Очередной антирекорд: в Омской области заболели коронавирусом 233 человека

Коронавирус в Омской области продолжает активно распространяться. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области на 20 ноября выявили 223 новых заболевших. Это пока самое большое число заразившихся, которое фиксировали за сутки. Всего с начала пандемии заболели ковидом 20 179 человек.

Выздоровели ровно на сотню меньше, 133 человека. Справиться с болезнью с начала пандемии смогли 13 731 житель Омской области.

Сегодня коронавирус унес жизни 9 пациентов. Теперь общее число погибших от COVID-19 составляет 550 человек.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 168, Омский район – 15, Калачинский, Нововаршавский районы – по 8, Исилькульский район – 6, Таврический район – 5, Горьковский район – 4, Азовский район – 3, Называевский, Одесский, Павлоградский, Русско-Полянский, Черлакский, Кормиловский районы –

по 2, Любинский, Оконешниковский, Тюкалинский, Шербакульский – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Сейчас под наблюдением врачей с диагнозом коронавирус находятся 3 302 пациента.