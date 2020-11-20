В «Росводоканал Омск» продолжается акция «Кубометры в подарок»

Акция «Кубометры в подарок» стартовала 1 октября 2020 года. Она направлена на снижение дебиторской задолженности населения перед ресурсоснабжающим предприятием.

«Первый этап акции проходил с 1 апреля по 24 июля текущего года, второй стартовал с 1 октября и продлится по 29 января 2021 года. Участником акции может стать любой клиент предприятия – физическое лицо – своевременно, оплачивающий квитанции и погасивший долги, в случае их наличия. По итогам каждого этапа генератором случайных чисел определяется 500 победителей. Добросовестным плательщикам начисляется денежный эквивалент 10-ти призовых кубометров холодной воды по действующим тарифам», - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Омичка Тамара Радионова ежемесячно оплачивает услуги. Когда летом получила квитанцию водоканала с призовыми кубометрами сразу не поверила, подумала, что это ошибка.

«Я человек «советской закалки», приучена оплачивать коммуналку каждый месяц, не накапливая долги. Пожилым приходится экономить деньги, поскольку пенсии небольшие, и отрадно, когда мы получаем вот такие бонусы в виде кубометров холодной воды. Спасибо водоканалу, мне было очень приятно и неожиданно стать одним из победителей акции», - поделилась Тамара Радионова.

Ещё 500 победителей второго этапа акции получат в подарок от «Росводоканал Омск» по 10 призовых кубометров воды, зачисленных в рублевом эквиваленте на их лицевые счета и отраженных в платежных документах (квитанциях) за январь 2021 года. Розыгрыш призовых кубометров состоится в январе следующего года.

С информацией о правилах проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте предприятия www.omskvodokanal.ru в разделе «Частным лицам» и в контакт-центре по телефону 53-00-11. Платите вовремя и получайте кубометры в подарок!