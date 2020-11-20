Двое пострадали в столкновении «Волги» с «Ладой» в Омске

От удара машину выбросило в кювет. Фото: ВКонтакте

Накануне в Омске на улице Воровского в Ленинском округе произошло серьезное ДТП с участием "Волги" и "Лады". Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, в районе кладбища водитель "Лады" не справился с управлением и выехал н встречку, где и столкнулся с "Волгой". От удара один из автомобилей выбросило в кювет. Водительская дверь сильно деформировалась и водитель "Волги" оказался зажат.

Спасателям пришлось разрезать двери, чтобы достать одного из пострадавших. Фото: ВКонтакте

Чтобы вытащить пострадавшего 59-летнего омича понадобилась помощь спасателей. Сотрудникам МЧС пришлось вскрыть дверь, чтобы достать водителя и передать его медикам. Также за медицинской помощью обратился и 44-летний пассажир "Лады". По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.