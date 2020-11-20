«Хартли непростой человек»: Крылов высказался о главном тренере «Авангарда»

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Председатель Совета директоров омского "Авангарда" дал интервью в эфире канала "Матч-ТВ". Александр Крылов сделал ряд любопытных высказываний. Одно из них касается главного тренера "ястребов" Боба Хартли. Крыло признался, что они не общаются. А вся коммуникация между ними выстраивается через генменеджера Алексея Волкова.

- Всем тренерским штабом должен управлять генменеджер. Мы в начале сезона договорились, что я общаюсь только с ним. То, что я сказал, мы обсуждаем с ним, а он уже выстраивает отношения со всем тренерским штабом, в первую очередь с Бобом Хартли, - сказал Крылов. - Это непростой человек, поверьте мне. Но это рабочий процесс.

Он дал понять, что будет ли Хартли и дальше возглавлять клуб - сейчас вопрос открытый. И признался, что пока руководству не очень нравится тот, хоккей, который демонстрирует "Авангард".

- Для меня очевидно, что команда играет немного не в тот хоккей, на который нацелил коллектив генеральный менеджер, - сказал в эфире "Матч-ТВ" председатель Совета директоров омского "Авангарда". - Не секрет, что команда у нас играющая. Хоккеисты могут играть в комбинационный хоккей. Но мы очень мало выходим через пас из своей зоны, очень мало входим в зону через пас.