В выходные омичей ждет резкое похолодание

Омичей ожидает существенное понижение температуры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зима постепенно приходит в Омскую область. Еще совсем недавно температура была выше нуля, а на грядущие выходные синоптики уже обещают практически зимние морозы.

По данным Обь-Иртышского УГМС в Омске на выходных будет относительно ясно. Новых осадков не предвидится, а вот столбик термометра в некоторых районах может упасть до -18 градусов по ночам. Днем температура обещает быть более комфортной от -5 до -10 градусов.

В начале недели тенденция к морозной и бесснежной погоде сохранится. Нового снега по прогнозам синоптиков стоит ждать к следующим выходным. Тогда же и немного потеплеет.