Роспотребнадзор советует омичам в Новый год не ходить в гости и остаться дома

Омичам посоветовали остаться на новогодних праздниках дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку приближаются Новогодние праздники. Пока на ясна судьба корпоративов и проведения торжеств в кафе и ресторанах, но специалисты Роспотребнадзора рекомендуют воздержаться от проведения массовых мероприятий из-за сложной ситуации с коронавирусом.

В ведомстве также рекомендуют омичам отмечать праздник в тесном семейном кругу и не ходить в гости к друзьям и знакомым. По мнению специалистов, такие меры позволят снизить риски распространения заболеваемости.

- На новый год мы привыкли ходить в гости, навещать друзей и родственников. И сейчас мы должны от всего этого отказаться, оберегая здоровье своё и своих близких. Особенно пожилых, - отметили в ведомстве.