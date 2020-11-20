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«Вместе с поздравлением принесет в квартиру инфекцию»: Омские санитарные врачи объяснили, чем опасен вызов Деда Мороза на дом

Вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом тоже может оказаться под запретом
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичам посоветовали не приглашать аниматоров на домашние праздники.

Омичам посоветовали не приглашать аниматоров на домашние праздники.

Серьезные ограничения могут коснуться и работы аниматоров в грядущие праздники. Роспотребнадзор предлагает ограничить работу артистов, исполняющих роли Деда Мороза и Снегурочки.

- В новогодние праздники эти актёры посещают за день обычно десятки квартир. Сегодня в этих квартирах могут быть и больные люди, и контактные. Не исключено, что вместе с праздничным поздравлением приглашённый Дед Мороз, сам того не зная, принесёт в ваш дом и инфекцию, - прокомментировали в ведомстве.

Примут ли эти меры станет известно после заседания оперштаба, которое состоится сегодня, 20 ноября.