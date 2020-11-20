На оперштабе обсудят введение обязательной самоизоляции для омичей старше 65 лет

В Омске могут ввести очередные ограничения для пожилых людей. Фото: Администрация Омска

Совсем скоро в Омске состоится очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. На нем обсудят новы пакте ограничительных мер, которые могут ввести на территории Омской области.

Одним из таких ограничений может стать введение обязательной самоизоляции для омичей старше 65 лет. С такой инициативой выступил Роспотребнадзор. В ведомстве объяснили, что опираются на анализ заболеваемости коронавирусом в регионе.

- В структуре заболевших процент пожилых граждан остаётся высоким, переносят заболевание они очень тяжело, - прокомментировали в ведомстве.

Также специалисты отметили, что начался рост заболеваемости и среди работающего населения от 30 до 40 лет.