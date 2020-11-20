Более 30 рыбаков вышли на зимнюю рыбалку в Омске

В Омске рыбаки уже основательно занимаются подледной ловлей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Несколько дней назад специалисты МЧС уже проверяли популярные для зимней рыбалки места на Иртыше. Тогда лед только начинал образовываться, но несколько человек рискнули выйти на лед.

Накануне инспекторы МЧС побывали в затоне Судостроительного завода, излюбленном месте у омских рыбаков и обнаружили более 30 человек на льду. Некоторые рыбаки успели обустроиться основательно, даже установили палатки, хотя льдом затон затянулся всего несколько дней назад.

- С 1 ноября в Омской области мы ежедневно выезжаем на водоемы региона. Следим за процессом ледообразования. Замеряем толщину льда там, где он "встал". В основном, это затоны и закрытые водоемы. На озерах толщина льда едва достигает 5-8 см. А у берегов закрайки еще не взялись. Толщина льда в затоне СРЗ составляет 8 см. На льду мы увидели более 30 рыбаков. Каждый из них подвергает свою жизнь опасности, так как лед толщиной в 5 см безопасен для одного человека, а они находятся на нем группой. Восьми сантиметров недостаточно для такого количества людей. Тем более он еще не укрепился из-за отсутствия стабильной низкой температуры воздуха. Каждому из рыбаков мы вручили памятку по безопасности на водных объектах и спасению при провале под лед, провели беседу и напомнили не только об опасности такого времяпрепровождения, но и об административной ответственности, - рассказал старший инспектор центра ГИМС.

Рыбаки, которые могут не только получить штраф от 500 до 1000 рублей, не боятся выходить на лед, они уверены, что он уже достаточно крепкий.

- У берега еще опасно, но я не боюсь. Ну искупаюсь немного. Провалы под лед у меня были, но весной, когда лед игольчатый. А сейчас хоть вчетвером можем подпрыгнуть - не страшно, - говорит один из рыбаков.