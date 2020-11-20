Омичка, притворявшаяся мужчиной, чтобы обманывать подругу, получила условный срок

Суд приговорил омичку к 2 годам условно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кировский районный суд в Омске признал виновной в мошенничестве 27-летнюю омичку. Она обманом вымогала деньги у девушки, с которой познакомилась в интернете под видом парня. Вот только ее обман зашел дальше, чем обычно.

Напомним, что о преступлении стало известно совсем недавно. По данным следствия, в конце января 2020 года подозреваемая познакомилась в соцсети с 27-летней омичкой и представилась парнем. Когда отношения стали развиваться, мошенница попросила денег на расходы и потерпевшая одолжила. Она не заподозрила неладное, потому что девушки встретились лично. Мошенница переоделась в парня и искусно изображала мужское поведение. Потерпевшая отдала мошеннице 230 тысяч рублей и подарила несколько дорогих подарков.

Теперь суд назначил омичке наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года. Кроме того девушка должна вернуть полученные деньги. 81 тысячу она уже выплатила, осталось еще 149 тысяч рублей.