Главный дорожник уверен, что магистрали в Омске ремонтируют качественно

В следующем году отремонтируют еще 26 дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске прошла пресс-конференция, посвященная ремонту дорог. В этого году привели в порядок 17 магистралей. Во время разговора речь зашла о качестве ремонта. Главный дорожник города Владимир Казимиров уверен: с этим у нас проблем нет. Но признал, что замечаний бывает много.

- Некоторые участки переделывались и по верхнему, и по нижнему слою, и бордюры меняли, и ограждения. Но сегодня мы вышли на ту стадию, когда объемы полностью завершены. Объем выполненных работ – 885 млн 267 тыс. рублей, - сообщил директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров. - Качество работ прошло многоуровневую проверку. Частенько к нам Росавтодор приезжает, тоже проверяет. Все замечания устраняются. Обязательное условие оплаты тому или иному подрядчику – устранение всех замечаний.

Добавим, что стало известно, какие улицы отремонтируют в 2021 году. Всего в порядок приведут 26 магистралей.