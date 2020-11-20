В омском правительстве прокомментировали задержание главы ведомства, через которое проводил закупки минздрав

Задержание Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Громкое задержание произошло в омском правительстве. Сотрудники ФСБ пришли с обысками в КУ "Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области". Его руководитель Виктор Бабиков уже задержан. Как водится, силовики не комментируют детали этой истории.

Факт задержания уже подтвердили в омском правительстве. Там тоже высказываются очень осторожно о претензиях ФСБ.

- Напомним, что Виктор Юрьевич был назначен на эту должность предыдущим министром здравоохранения Ириной Солдатовой и проработал в нашем городе непродолжительное время – около 6 месяцев. О причинах произошедшего и дальнейшем развитии событий будут сообщать уполномоченные сотрудники ФСБ, – рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.

Через ведомство Бибикова проводились все госзакупки медицинского оборудования. Возможно, именно они и интересуют силовиков. И тогда это прямой удар по теперь уже бывшей главе минздрава Ирине Солдатовой.