В Омске от коронавируса умер еще один врач

Сегодня стало известно о смерти Виктора Воробьева.

В Омской области продолжают умирать врачи. Сегодня, 19 ноября, стало известно о смерти Виктора Воробьева. Он отдал медицине 40 лет своей жизни, 18 из них проработал анестезиологом-реаниматологом городской Гинекологической больницы.

– Виктор Анатольевич – настоящий врач с огромным сердцем, отдавший свои душевные силы пациентам, – говорит о своем коллеге главный врач больницы Ольга Богданова. – Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу. Виктора Анатольевича уважали и ценили коллеги. Повседневное общение с ним приносило позитив и заряд жизненной энергии. Коллектив скорбит о безвременной утрате. Мы навсегда сохраним память о Викторе Анатольевиче, благодарность за его труд. Коллектив выражает искренние соболезнования родным и близким нашего коллеги.

Искренние соболезнования родным и близким Виктора Анатольевича выразило сегодня и руководство регионального минздрава. В ведомстве рассказали, что Виктор Анатольевич окончил Омский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт им. М.И.Калинина по специальности «лечебное дело».

По предварительным данным, доктор скончался от последствий коронавируса.