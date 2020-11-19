До конца года в Омске появятся 20 новых автобусов

Автобусы большой вместимости появятся в Омске до Нового года. Фото: volgabus.ru

До Нового года в Омске появятся 20 новых автобусов. Как сообщают в пресс-службе мэрии их закупит "Пассажирское предприятие №8" на условиях лизинга. Планируется, что это будут машины марки Volgabus. Ими хотят полностью укомплектовать маршрут №22. Когда автобусы поступят на предприятие и начнут работать, 22 маршрут станет магистральным и будет работать с 6:00 до 23:00. По этой же схеме сейчас работают новые троллейбусы "Адмирал" на маршруте №4.

Автобусы будут работать на газу. Вместимость одного составит 111 человек, сидячих мест - 28. Модели, которые поступят в Омск, будут полностью низкопольными для удобства пользования. Стоимость одного автобуса составляет 12,4 миллиона. Общая сумма составит 24,8 миллиона. Сообщается, что из федерального бюджета покупку нового транспорта просубсидируют на 60%. Получается, что для города конечная стоимость покупки будет равна 9,92 миллиона рублей.