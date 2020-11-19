Соцсети: На омском заводе «Трансмаш» рухнула крыша, рабочего увезли на скорой

В одном из цехов «Трансмаша» рухнула крыша. Фото: «[В] Омске»

О ЧП, случившемся только что на заводе «Трансмаш», сообщает паблик «[В] Омске. По предварительным данным, на предприятии, которое занимается производством военной техники, обвалилась часть крыши.

Фото: «[В] Омске»

– Завод «Трансмаш», 109-й цех, упал рабочий, рухнула крыша в ходе ремонтных работ. В этот момент в цехе за станками работали токари, – говорится в сообщении, размещенном в соцсетях.

Также известно, что пострадавшего рабочего с травмами увезли на скорой.