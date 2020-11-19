Бюджет Омска пополнился еще на 330 млн рублей

Депутаты обсудили поправки в бюджет на 2020 год. Фото: Омский горсовет

На комитете по финансово-бюджетным вопросам рассмотрели очередные поправки в бюджет на этот год. Выступавшая перед депутатами и.о директора департамента финансов мэрии Ольга Илютикова сообщила, что доходы казны увеличатся на 330 млн рублей, расходы – на 356. С учетом этих поправок основные параметры бюджета Омска на данный момент выглядят так: доходы – 22,7 млрд, расходы – 24,1 млрд рублей.

Дополнительные средства поступят из вышестоящих бюджетов. Также по некоторым статьям расходов удалось сэкономить. Эти деньги направят на другие нужды города.

Большая часть дополнительных денег – 161 млн рублей – пойдет на организацию горячего питания в школах. Кроме того, предусмотрено 13 млн на ремонт закрытой сейчас гимназии № 88. А учащимся, вынужденным пока добираться в другую школу на автобусе, из бюджета оплачивается проезд на учебу и обратно. Для этого им выдали специальные именные карты, где видна вся информация о поездках.

60 млн рублей потратят на замену линий наружного освещения. Это целевое финансирование к Чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Поэтому благоустраивать будут именно улицы, имеющие отношение к проведению этого мероприятия. Депутаты запросили у мэрии подробный список, чтобы проконтролировать выполнение работ.

Почти 25 млн рублей израсходуют на безопасность дорожного движения. На содержание автодорог заложены 10,8 млн рублей, на установку противопожарных систем безопасности в муниципальных учреждениях – 12, 7 млн рублей.

Еще одну поправку в бюджет предложила мэр Омска Оксана Фадина: профинансировать «Тепловую компанию» в размере 60 млн рублей.

Председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов уточнил, на что именно планируется направить эти деньги и открыт ли на данный момент банковский счет «Тепловой компании». Напомним, ранее он был заморожен из-за долгов.

Замдиректора департамента городского хозяйства Александр Рюмкин ответил, что эти средства нужны, чтобы кредиторская задолженность предприятия не увеличилась еще больше. На данный момент она составляет 660 млн рублей. На выделенные деньги «Тепловая компания» сможет закупить газ для дальнейшей работы и для отопления города.

Еще 11 млн рублей предлагается направить на компенсацию убытков «Комбината специальных услуг». Эта идея вызвала сомнения у депутата Сергея Дроздова.

– У нас 11 млн рублей на уборку кладбищ. Какие там работы увеличились? – спросил Дроздов. – Предлагаю направить эти средства на уборку в школах в связи с коронавирусной инфекцией.

И.о директора департамента финансов и контроля Ольга Илютикова объяснила, что муниципальное предприятие терпит убытки по объективным, на ее взгляд, причинам. Из-за изменений в законодательстве резко упали доходы «Комбината специальных услуг». Теперь кроме закрытых кладбищ надо содержать и действующие. Кроме того, изменился порядок копки могил. А на дезинфекцию школ уже потратили 50 млн рублей. Главный финансист Омска убеждена, что нужды в дополнительной уборке образовательных учреждений нет.

Александр Рюмкин уточнил, что в общей сложности «Комбинату специальных услуг» требуется 44 млн рублей. Из них 38 млн – это земельный налог и только 6 млн – собственно уборка кладбищ, включающая и зарплаты сотрудникам.

Дмитрий Лицкевич выступил с инициативой обсудить работу «Комбината специальных услуг» с приглашением его директора.

– Предприятие превратилось в «черную дыру», – считает Дмитрий Лицкевич. – Удручающее впечатление, когда приезжаешь и горы мусора лежат, надо чтить наших предков.

В результате обсуждения комитет все-таки поддержал предложение Сергея Дроздова о выделении средств на дополнительную обработку школ.

Комитет рекомендовал Совету принять изменения в бюджет на 2020 год.