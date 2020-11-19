В Омске более 1000 школьников ушли на удаленку по собственному желанию

Родители могут сами перевести детей на дистанционное обучение, но им придется больше уделять внимание занятиям с ребенком. Фото: Евгения ГУСЕВА

С началом учебного года все школы региона организовали для детей обучение в очном формате. В учебных заведениях постарались организовать процесс со всеми возможными мерами предосторожностей, но от рисков заражения совсем избавиться невозможно. Поэтому в Омске родители могут самостоятельно принять решение о переводе детей на дистанционное обучение. Такой возможностью воспользовались уже 1243 семьи.

- Есть индивидуальные ситуации в каждой семье. Например, внук живет с пожилыми бабушкой и дедушкой, семья опасается за здоровье старшего поколения. Нужно, чтобы родители понимали, что учитель в первую очередь проводит занятия с классом, невозможно отработать полноценный урок с их ребенком, - отметила в эфире радио "Монте-Карло" министр образования Омской области Татьяна Дернова. - Учителя консультируют, потом проверяют домашнее задание. Это больше вариант самообучения, родители должны понимать, какую ответственность берут.

Если родители все же решатся на переход на дистант, для школьника разработают персональный учебный график.