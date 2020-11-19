Снова антирекорд: За сутки в Омской области выявили еще 235 заражения ковидом

В Омской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. По данным областного минздрава на 19 ноября, еще 235 местным жителям пришли положительные тесты на ковид. Это очередной абсолютный антирекорд с начала пандемии в регионе. Всего диагноз подтвердился уже у 19 946 омичей.

Также сообщается, что за минувшие сутки число выздоровевших увеличилось на 132 (за все время в регионе – 13 598 человек).

Список умерших пополнился на 8 фамилий и на данный момент состоит из 541 человек.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 200, Москаленский район – 7, Нововаршавский район – 6, Омский район – 5, Таврический район – 4, Любинский район – 3, Исилькульский, Черлакский районы – по 2, Азовский, Марьяновский, Саргатский, Усть-Ишимский, Одесский, Нижнеомский – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Продолжают находиться под наблюдением медицинских работников 3 499 человек, сняты с медицинского наблюдения 83 714 человек.

В 9 омских лабораториях проводятся исследования на COVID-19, за последние сутки проведено 4 405 исследований, за весь период – 716 742.