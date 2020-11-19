«Часть педагогов мы теряем»: министр образования Омской области рассказала о заражениях ковидом среди учителей

Омские школьники пока продолжат обучение в очном формате. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр образования Омской области Татьяна Дернова рассказала, что многие учителя тоже заболевают коронавирусом и последствия для них бывают серьезными.

- Педагоги болеют, часть из них мы теряем. Будем выкручиваться, помогать, наверстывать придется. Иначе у ребенка будет пробел в знаниях, и ему будет сложнее получать новые. Где-то придется проработать интенсивнее, - отметила Дернов в интервью 12 каналу. - У каждого учителя есть резервные уроки. Их педагоги и будут использовать. Сейчас все ушедшие на карантин классы и группы продолжают дистанционный формат обучения. Они уже не теряют время.

Также министр подчеркнула, что о полном переходе на дистанционное образование в Омской области речи пока не идет. Во многих школах к удаленке оказались не готовы как учителя, так и ученики.