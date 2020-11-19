В Омске подростки угнали машину, чтобы сдать ее на металлолом

Машину отбуксировали в садовое товарищество. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Странным оказался угон машины в Октябрьском округе. С заявлением в полицию обратилась 43-летняя жительница Октябрьского округа. Она рассказала, что вечером оставила автомобиль ВАЗ-21043 во дворе дома на улице 5 Линия, а утром он пропал.

Автомобиль быстро нашли в СНТ "Взлет". "Четверка" оказалась ильно повреждена, ущерб оценили примерно в 40 тысяч рублей. Следователи выяснили, что автомобиль в садовое товарищество отбуксировали с помощью ВАЗ-21043, но хозяин машины отрицал свою причастность к произошедшему.

Топором испортили кузов и разбили стекла. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как сообщают в пресс-службе полиции, кражу совершил несовершеннолетний сын владельца авто со своим приятелем. Они в тайне от мужчины взяли машину, отбуксировали "четверку" в кооператив, топором испортили кузов, разбили стекла, сняли номера и планировали сдать машину на металлолом.

Уточняется, что ранее 15 и 17 летние подозреваемые проблем с законом не имели. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "кража", максимально возможное наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы.