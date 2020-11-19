Омским депутатам рассказали о ходе капремонта судебных домов

Фото: Омский горсовет

На заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам в Омском горсовете обсудили капремонт домов, которые город обязан привести в порядок по судебным решениям. Напомним, в этом году на 278 таких объектов из областного бюджета выделили около 1 млрд рублей (область, в свою очередь получила эти средства из федерального бюджета).

По запросу главы комитета Юрия Федотова перед депутатами выступил начальник «Омскэлектро», отвечающего за ход работ, Евгений Дроздов. Правда, отчет получился довольно кратким.

– Работы полностью выполнены на 128 домах. 39 еще не готовы. Целевой показатель по соглашениям исполнен. Работы продолжаются, – лаконично ответил представитель «Омскэлектро».

На остальные вопросы членов комитета Евгений Дроздов ответить не смог – от вскоре отключился из-за проблем со связью во время видеоконференции. Частично его смог заменить также участвовавший в заседании замдиректора департамента городского хозяйства Николай Машков.

– По условиям соглашения между областью и городом на домах должен быть выполнен 31% любых видов работ, – пояснил представитель мэрии. – На 196 домах выполнен хотя бы один вид работ, на некоторых – по несколько. Всего предусмотрено выполнение работ на 551 конструктивном элементе. 261 из них уже выполнен. Приемка ведется ежедневно. Хочу уточнить, что на сегодня готовы уже 130, а не 128 домов. По данным на 1 ноября, освоено 400 млн рублей, не считая авансовых средств.

Впрочем, подробный расклад по домам депутатам в этот раз не предоставили, несмотря на соответствующий запрос.

– Дом на улице Стрельникова, 5а, – привел пример председатель комитета по архитектуре и градостроительству Дмитрий Лицкевич. – Там ремонт еще даже не начинали. Мой депутатский запрос предоставить информацию о ходе работ в «Омскэлектро» проигнорировали.

Дмитрий Машков ответил, что, по его информации, на этот дом объявлен повторный конкурс. Если подрядчика таким способом найти не получится, есть возможность заключить прямой контракт. Также он пообещал узнать подробности о сроках выполнения работ.

– Вот у меня на округе многострадальный дом на улице Энергетиков, 63а, – сказал депутат Алексей Ложкин. – Жильцам, казалось бы, повезло попасть в эту программу. Но там до сих пор ничего не сделано: ни электрика, ни система отопления. Вода бежит, разрушает цемент, у дома скоро углы отваливаться начнут.

Председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов акцентировал внимание на общей проблеме: к контролю за ходом работ почему-то не допускаются те, для кого ремонт и делается.

– Это прямое нарушение Жилищного кодекса, – считает депутат. – Собственники полностью отстранены от приемки работ. Они уже постфактум узнают о завышениях объемов: где-то кровля указана на 100 метров больше, где-то отмостки не сделаны, а в документах указаны. Кроме того, управляющим компаниях не передается документация. Как такие дома потом обслуживать, если не понятно, какие были проложены коммуникации?

Николай Машков ответил, что собственникам жилья не запрещается контролировать ход работ. Все их замечания стараются учитывать. Однако официально такое право действительно не закреплено. Также он сообщил, что мэрия рекомендовала передавать по окончании работ всю документацию управляющим компаниям и ТСЖ, которые обслуживают дома.

В итоге обсуждений депутаты внесли и поддержали предложение включить в состав комиссии, принимающей работы у подрядчиков, старших по домам. Кроме того, они намерены снова запросить у «Омскэлектро» подробный отчет о ходе работ и о затратах по каждому судебному дому, где сейчас проводится капремонт.