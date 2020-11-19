Роспотребнадзор выявил нарушения в работе подрядчика по строительству дороги за миллиард в Омске

Чтобы устранить нарушения у компании есть около 5 месяцев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне стало известно, что Роспотребнадзор проверил деятельность ООО "Стройтраст". Именно эта компания является подрядчиком в строительстве дороги-дублера для улицы 70-лет Октября на Левобережье в Омске. По итогам проверки выяснилось, что подрядчик не выполнял мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу.

- Мероприятия по регулированию выбросов вредных веществ в атмосферу в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) не согласованы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при наступлении НМУ не соблюдаются, - приводит "СуперОмск" цитату из заключения ведомства.

Устранить нарушения в работе предприятие обязали до 1 мая 2021 года.