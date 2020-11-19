В Омске вынесли приговор организаторам подпольного казино

Подпольное казино накрыли полицейские. Фото: Архив "КП"

В Омске закрыли подпольное казино, работавшее в Октябрьском округе. Были задержаны восемь человек. Семерых судили за незаконную организацию игорной деятельности, одну из фигуранток – за пособничество.

– По результатам рассмотрения уголовного дела восьми подсудимым назначено наказание в виде штрафа в размере от 40 до 70 тысяч рублей, одной подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1,5 года со штрафом 200 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Также сообщается, что игорное оборудование и деньги от незаконной деятельности, изъятые у преступников, конфисковали в доход государства.