Зима пришла в Омск значительно позже обычного

Зима задержалась на две недели. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2020 погода баловала омичей теплой температурой значительно дольше, чем обычно. Синоптики говорили об аномально-теплом начале осени. Сейчас, проанализировав данные, специалисты из Обь-Иртышского УГМС заявили, что зима пришла в Омск значительно позже.

- В этом году температура атмосферного воздуха долгое время была нетипичной для ноября. Переход через ноль градусов в Омске осуществился только 11 ноября, на 17 дней позднее многолетних сроков. Эту же картину мы наблюдаем на всей территории области. На пять дней позднее средних многолетних дат, 12 ноября, установился в Омске и устойчивый снежный покров. На сегодняшний день его высота составляет 8 см, что близко к норме, - рассказала начальница Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

Обычно в Омске нижу нуля температура опускается в начале ноября, начинает выпадать снег и устанавливается зимний режим. Хотя в последние годы, снега омичам приходилось ждать довольно долго. Например, в 2013 году первый снег выпал и вовсе в декабре, немного задержался он и в 2019, когда температура в ноябре опускалась до -29, а осадков все не было.