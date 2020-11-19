«Росводоканал Омск» обновляет оборудование очистных сооружений и просит соблюдать правила пользования канализацией

В цехе очистных сооружений и сетей водоотведения появятся семь новых решёток, которые буквально «прочесывают» поступающие стоки.

По сравнению с предыдущими решётками, где зазор был 5 мм, у новых он всего 2 мм. Шанса «проскользнуть» не остаётся ни то что у мусора среднего размера, даже крупным песчинкам «проход» закрыт. На сегодняшний день уже установлены две такие эффективные решётки. Одновременно с ними идёт замена щитовых затворов, ремонт подводящих лотков и монтаж камнеловушек для задержания крупного мусора. Всё новое оборудование выполнено из нержавеющей стали и прослужит более 20 лет.

Замена решёток – это первый этап мероприятий инвестиционной программы омского водоканала на 2020-2024 гг., направленных на реконструкцию механической очистки сточных вод. На приобретение нового оборудования и его монтаж предприятие направит 84 млн рублей.

Попадая на очистные сооружения, сточные воды сначала очищаются от крупных твердых предметов, а затем от растворённых в них веществ — в основном отходов человеческой жизнедеятельности. Ежедневно с очистных сооружений канализации на полигон вывозится порядка 4-х кубометров твёрдых бытовых отходов, принесённых сточными водами. В городскую канализацию некоторые несознательные жители сбрасывают тряпки, средства гигиены, текстильные отходы, целлофан, стекло и строительный мусор. Из-за этого мусора забиваются насосы, перекачивающие стоки, образуются засоры, выходит из строя оборудование канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации.

- Городская система водоотведения предназначена для приёма сточных вод. Твердому мусору - место в ведре или мешке. Хочется, чтобы горожане помнили об этом и правильно утилизировали отходы. Ведь, чаще всего, от нарушения этих элементарных правил страдают сами жители, особенно первых этажей. Да и зловонные лужи, образовавшиеся во дворе из-за забитой канализации, не красят окружающий нас пейзаж, - отметил директор по производству «Росводоканал Омск» Павел Козлов.