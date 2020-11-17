Омск получил паспорт готовности к отопительному сезону

Все системы жизнеобеспечения города прошли соответствующую подготовку и были проверены.

Все системы жизнеобеспечения города прошли соответствующую подготовку и были проверены. В администрации вопросам подготовки отрасли ЖКХ к зиме уделяют особое внимание. Другой подход в условиях сибирских холодов чреват для всех систем жизнеобеспечения Омска: коммунальными авариями и отключением тепла. Именно из-за планомерной подготовке мэрии к зиме за последние годы в городе не случалось серьезных аварий.

А накануне, как сообщила мэр Оксана Фадина, был получен паспорт готовности Омска к отопительному периоду 2020 – 2021 годов. Этот документ подтверждает, что городская система теплоснабжения без перебоев способна согревать дома сибиряков даже в самые суровые холода.

Все замечания, выявленные ранее в ресурсоснабжающих организациях, были оперативно устранены. Благодяря совместной конструктивной работе с Сибирским управлением Ростехнадзора муниципалитету удалось получить этот документ раньше контрольного срока.

Как сообщает пресс-служба омской мэрии, паспорт готовности получают все объекты теплоснабжения (ТЭЦ, котельные), а также теплосетевые организации, управляющие компании и муниципалитет. Основанием для выдачи документа является подписанный специальной комиссией акт проверки при условии готовности того или иного объекта к отопительному сезону.

- Двадцать ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих теплоснабжение города, и муниципальное образование город Омск получили паспорта полной готовности к отопительному сезону. Этот документ подтверждает стопроцентную готовность всех предприятий жилищно-коммунального комплекса города к прохождению отопительного периода. Это значит, что на объектах завершены программы капитальных и текущих ремонтов, все документы, подтверждающие техническое состояние, безопасность зданий и сооружений, теплоэнергетического оборудования имеются и подтверждены экспертными организациями – отметил Владимир Шнипко.