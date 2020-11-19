В Омской области выбрали нового мэра Калачинска

Во втором туре победил Алексей Басов. Фото: Иван МАКЕЕВ

На прошлой неделе сотрудники ДПС остановили автомобиль на дорогах омской области с подозрением на то, что водитель был пьян. После освидетельствования этот факт подтвердился. Водителем оказался мэр Калачинска Александр Черняк. Спустя несколько дней он написал заявление об отставке по собственному желанию. Сообщалось, что нового главу города выберут на ближайшем заседании.

Мэра выбрали во втором туре голосования из трех кандидатов: Алексея Басова, Ивана Киселева и Виталия Поддубикова. Главой города стал Алексей Басов. Об этом сообщали пресс-служба Калачинской администрации. Басов, как и его предшественник, будет совмещать две должности: мэра и председателя городского совета.