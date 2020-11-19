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Омичам, контактировавшим с больными ковидом, больше не положены бесплатные тесты

Анализы смогут сдать только те из них, у кого проявились симптомы
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Теперь результаты тестов на коронавирус должны быть готовы за 48 часов.

Теперь результаты тестов на коронавирус должны быть готовы за 48 часов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федеральный Роспотребнадзор внес серьезные коррективы в связи с коронавирусом.

Согласно Постановлению № 35 Главного государственного санитарного врача РФ от 13.11.2020 контактировавшим с заболевшими к COVID-19 тесты, по крайней мере, бесплатные делать не будут. Исключение – лишь те, у кого проявились симптомы болезни. Остальные после 14-дневного карантина смогут вернуться к обычной жизни.

Кроме того, в случае положительного результата теста омичам будут просто звонить или писать сообщение, а не отправлять письменный документ за подписью главного санврача региона, как это было до сих пор.

В омском ведомстве отмечают, что все это позволит разгрузить работу лабораторий и проводить исследования быстрее. По новым правилам, результаты ПЦР теста должны быть готовы не позднее 48 часов. Ранее были прецеденты, когда омичи ждали этого больше недели, а иногда получали результаты тестов уже после выздоровления.