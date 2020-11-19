Омичка, мать которой выписали с 95% поражения легких, требует у больницы доказать, что она сама отказалась от лечения

После выписки женщину пришлось госпитализировать повторно в тот же день. Фото: Артем КИЛЬКИН

Продолжение получила история 64-летней Ольги Семененко, которую выписали с 95% поражения легких. Но в этот же день женщине стало плохо дома, и ее пришлось госпитализировать повторно.

На это пожаловалась в соцсетях ее дочь. Однако в минздраве тогда заявили: пациентка сама подписала отказ от дальнейшего лечения. И в истории болезни даже есть документ, подписанный Ольгой Семененко. Семья пенсионерки уверяет: это неправда. И теперь пытается добиться от больницы того самого документа. Дочь просит показать медучреждение эту бумагу.

- Пока получить этот документ у меня не выходит. В больнице сказали: так как он находится в красной зоне, я должна написать письменный запрос. В течение месяца обещают ответить, - рассказала "Комсомолке" дочь пациентки.

В омском минздраве уже прокомментировали ситуацию:

- Согласно федеральному закону "Об основах охраны здоровья граждан в РФ пациент, либо его законный представитель, имеет право на основании письменного заявления получать отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии и выписки из медицинских документов. Основания, порядок и сроки предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Срок выдачи документов или их копий не должен превышать 30 дней.