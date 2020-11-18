Омские депутаты обсудили ремонт дорог в городе

Фото: Омский горсовет

В этом году в Омске удалось привести в порядок 123 междворовых и межквартальных проезда. Это существенно больше, чем даже планировалось изначально. Об этом на комитете по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования рассказал директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров.

– Впервые в этом году мы зашли на дороги пятой категории, которые подсыпали инертным материалом и провели иные работы. Всего таких дорог было 13, – проинформировал глава УДХиБ.

Также он уточнил, что в перечне тротуаров на этот год стояла 291 позиция, но помимо этого списка ремонт тротуаров проводился и по другим программам. Например, были сделаны пешеходные подходы к 17 остановочным павильонам. В итоге удалось увеличить объем отремонтированных тротуаров до 180 тысяч квадратных метров.

Депутаты поинтересовалась, есть ли у омских дорожников необходимая техника.

Владимир Казимиров посетовал, что имеющегося оборудования недостаточно. В их распоряжении есть фрезерные машины для снятия старого асфальта. Но этой технике по 18 лет, она морально и физически устарела.

Также Владимир Казимиров рассказал, что в этом году им приходилось доделывать работу за нерадивыми подрядчиками, ремонтировавшими дворы. Муниципальное предприятие и само бы зашло на такие объекты в качестве генерального подрядчика, но мешает федеральное законодательство.

– Мы не можем заходить на виды работ по нацпроектам «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги». Хотя, приобретя несколько единиц дорожной техники, в один сезон можно все окупить. Почему бы и нет, мы готовы. Нужно только часть дорожной техники докупить, и хотя бы одну новую установку на асфальтобетонный завод, которая могла бы производить качественный асфальт и щебеночно-мастичную смесь. Это окупается в течение сезона при больших объемах работ, – отметил Казимиров.

Подводя итоги обсуждения вопроса, председатель комитета Дмитрий Лицкевич рекомендовал мэрии предоставить депутатам перечень объектов, которые планируется отремонтировать в 2021 году.

Выяснилось, что количество дворов пришлось уменьшить до 13. Это произошло из-за существенного уменьшения финансирования.

Даже по сравнению с прошлым годом денег поступило вдвое меньше: 22 млн рублей выделили из областного бюджета, еще 3 млн добавит город. Поступление средств из федерального бюджета больше не предусмотрено. Обсудив тему, депутаты пришли к выводу, что ситуации необходимо как-то менять.