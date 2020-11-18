В Омске открылась «Почта Деда Мороза»

Каждый год Деду Морозу передают сотни писем от омичей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске уже 11-й год подряд открывается «Почта Деда Мороза». 18 ноября выбрано началом ее работы неслучайно – сегодня главный новогодний волшебник отмечает день рождения.

Как сообщили в департаменте культуры мэрии, передать письмо и получить ответ можно в любой муниципальной библиотеке, которая находится рядом с вашим домом. Омичам доступен онлайн-сервис, позволяющий связаться с Дедом Морозом и получить письмо и новогоднюю открытку по электронной почте.

Как выяснилось, на омскую новогоднюю почту приходят письма даже из-за рубежа. Ее сотрудники исправно пересылают ответы от Деда Мороза всем написавшим.

– В этом году проект будет особенным. Он пройдет в необычном для его постоянных участников формате, – уточнила директор БУ «Омские муниципальные библиотеки» Наталья Дрозд. – Нововведения продиктованы непростой эпидемиологической обстановкой – организаторы вынуждены отказаться от проведения массовых мероприятий. Мы не сможем пригласить вас на традиционный Рождественский утренник, но специалисты библиотек приготовили интересные мероприятия и активности в онлайн-формате.

Например, в группе «ПроЧтение в Омске» в социальной сети «ВКонтакте» можно будет присоединиться к мастер-классам по изготовлению праздничных открыток, аппликаций и елочных игрушек, интерьерных украшений, посетить виртуальную выставку изданий новогодней тематики для детей и взрослых.

– Все, что понадобится для участия в новогодних мастерских – отличное настроение, немного бумаги, ножницы, горсть кофейных зерен и теплая компания близких, – пригласила омичей на мастер-классы заместитель директора БУ «Омские муниципальные библиотеки» Надежда Кузнецова. – Проведите время за созданием праздничной атрибутики вместе со своими детьми, окунитесь в атмосферу волшебства и ожидания чуда.

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«Комсомолка» сделала подборку самых необычных, забавных и порой даже немного грустных просьб, обращенных в новогоднему волшебнику.

Из писем детей для Деда Мороза:

– Здравствуйте, дорогой дедушка Мороз. Я знаю, что ты существуешь, и я в тебя верю. Сделай так, чтобы мой папочка не пил водку, пожалуйста.

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