Омские больницы продолжают оснащать кислородом

Больше пациентов смогут получать качественное лечение. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области в городских больницах активно проводят работы по оборудования новых точек доступа к кислороду. Это поможет медучреждениям принимать больше пациентов, нуждающихся в постоянном обеспечении кислородом. Это важно как при лечении ковида, так и в случаях тяжелой пневмонии.

На сегодняшний день по данным минздрава в ГБ №17 развернули 90 новых точек для подключения. Теперь все нуждающиеся в кислороде пациенты могут получть его одновременно.

Работы по усовершенствованию систем подачи кислорода проводят также и в ГКБ им. Кабанова. Здесь планируют установить 130 дополнительных точек. К моменту завершения работ в больнице будет 345 точек кислорода.

- В новой магистрали будет больше давление и это улучшит качество обеспечения больных кислородом. Работы на кислородной станции никак не влияют на работу больницы. Сбоев нет. Это будет дополнительная новая магистраль, - рассказал начальник административно-хозяйственной части ГКБ им. Кабанова Сергей Коваленко.