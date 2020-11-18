Омские депутаты предложили направлять больше денег на ремонт дворов

Депутаты предлагают перераспределить средства с благоустройства общественных территорий на ремонт дворов. Фото: Омский горсовет

На заседании комитета по вопросам ЖКХ и транспорта обсудили вопрос благоустройства города.

Выступавший перед депутатами замдиректора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков посетовал, что за последние несколько лет существенно сократилось финансирование такой актуальной для омичей программы, как ремонт дворов.

– В 2018 году было выделено 168 млн рублей, из которых 85 млн – средства Федерации, – пояснил Михаил Горчаков. – В 2019-м уже не было федерального финансирования. Область нам выделила 56 млн рублей. На эти деньги мы смогли привести в порядок 30 дворов. В этом году финансирование уменьшилось еще вдвое – до 22 млн рублей. Плюс софинансирование города – 3 млн рублей. На эти средства мы отремонтируем только 13 дворов.

– 13 на 5 ровно не делится. Как будете распределить дворы по округам? – спросил председатель комитета по вопросам ЖКХ и транспорта Аркадий Лунев.

Представитель мэрии ответил, что будут распределять не дворы, а средства – по 5 млн рублей на округ. При этом во дворах предусмотрен разный объем работ и, соответственно, разные затраты на ремонт. Окончательно со списком определятся после того, как смета пройдет проверку.

Депутат Алексей Ложкин спросил, планируется ли финансирование на ремонт дворов в 2022-23 годах.

– В Омске 5 тысяч дворов. Получается за 4 года мы потратим 300 млн на ремонт 145 дворов. Это 2% от общего количества, – подсчитал Ложкин. – А что с остальными людьми, которые подавали заявки и не попали в программу? Как-то это не совсем правильно.

Михаил Горчаков ответил, что пока благоустройство планируется до 2024 года. Единственный способ сделать больше дворов – увеличить долю софинансирования городом.

– Изначально эта программа была рассчитана на ремонт междворовых проездов, – вспомнил Дмитрий Лицкевич. – В домах старой застройки они находятся в ужасном состоянии. А сейчас большую часть денег направляют на благоустройство общественных территорий. При том, что на ремонт междворовых проездов не предусмотрено больше никаких программ или грантов.

Лицкевич выступил с предложением перенаправить деньги с благоустройства общественных территорий на ремонт дворов.

Его поддержал коллега Юрий Козловский.

Члены комитета также проголосовали за это предложение и приняли заслушанную информацию к сведению.