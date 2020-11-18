Студентку из Омской области поймали с крупной партией наркотиков

Девушка надеялась подзаработать, а может оказаться за решеткой. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Девушка из Марьяновского района Омской области приехала в город, чтобы поступить в колледж. Поступление оказалось удачным, но дополнительный заработок она выбрала в нелегальной сфере. Первокурсница стала торговать наркотиками.

В пресс-службе полиции сообщили, что курьером девушка начала работать с сентября этого года. Она работала по обычной схеме. Общалась с клиентами через мессенджеры и оставляла закладки. Через сообщения она получала и информацию о месте хранения крупной партии, которую потом забирала и расфасовывала на съемной квартире. Девушку поймали в поселке Хвойный Омского района, где она забирала закладку с 324 граммами мефедрона, что считается крупным размером. В съемной квартире нашли еще 33 грамма расфасованных наркотиков, готовых к продаже.

На первокурсницу завели уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Ведется следствие.