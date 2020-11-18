Омские бездомные устроили себе шикарную жизнь, найдя потерянную банковскую карточку

Мужчин задержали по горячим следам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился 57-летний вахтовик из Омска. Он рассказал, что с его карты кто-то потратил 18 тысяч рублей. Перед отъездом на север на вокзале он потерял кошелек и с тех пор ничего не знает о судьбе своих документов.

Как рассказали в пресс-службе полиции к трате денег с банковской карты оказались причастны двое бездомных. Одного из них помогла задержать продавщица из магазина на улице Гуртьева. ей показалось подозрительным, что мужчина платил за микроволновку несколькими платежами по 900 рублей. Она записала его паспортные данные, а когда пришли полицейские сразу же их передала. 52-летнего омича нашли в заброшенном доме в поселке Зеленая долина.

В ходе допроса бездомный рассказал, что нашел кошелек с документами и картами на вокзале и предложил товарищу с теплотрассы воспользоваться удачей. В первую очередь они купили еды и выпивки, а потом направились за бытовой техникой. Купили микроволновку, которую успели потерять, и машинку для стрижки волос. На бездомных возбудили уголовное дело по статье "кража". Им может грозить до 6 лет лишения свободы.