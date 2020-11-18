Первого Деда Мороза заметили на улицах Омска

С помощью Деда Мороза сотрудники МЧС напомнили омичам о правилах безопасности. Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Сегодня в Росси празднуют день рождения Деда Мороза. Неожиданно для горожан добрый волшебник со своей постоянной спутницей, Снегурочкой, появился на улицах города. Ими оказались сотрудники МЧС, которые напомнили омичам о правилах безопасности в грядущие новогодние каникулы.

- До Нового года осталось не так много времени. Многие жители региона уже начали активно готовиться к празднику и закупать новогоднюю атрибутику. Поэтому мы решили заранее обучить омичей и освежить в их памяти основные правила поведения при использовании пиротехники. Инспекторы и Дед Мороз со Снегурочкой напомнили жителям, в каких точках безопасно покупать фейерверки и петарды, на что обращать внимание при их выборе. Это очень важно, ведь неправильное использование или неисправное изделие может привести к травмам и пожару, - рассказал старший дознаватель отдела дознания и административной практики Главного управления МЧС России по Омской области Рустам Мухаматуллин.

Особое внимание Дед Мороз уделили омичам с детьми и подросткам, ведь детям чаще всего хочется посмотреть на салюты и фейерверки.