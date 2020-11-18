Суд оштрафовал омича, затушившего сигарету о щеку ребенка

Суд решил назначить омичу штраф. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд решил строго не наказывать омича за разгон подростков с детской площадки. Обвиняемый отделался только штрафом.

Напомним, инцидент произошел летом 24 июля во дворе дома на улице Академика Павлова. Подростки шумно вели себя на детской площадке и 45-летний омич подшофе решил их разогнать. Одного из ребят он сильно ударил, что классифицировали как побои, а о щеку другого затушил сигарету.

Омич в ходе следствия вину признал и сторона обвинения изначально не просила серьезного наказания. Суд принял решение оштрафовать мужчину на 20 тысяч рублей.