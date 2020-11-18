Свежие данные омского оперштаба: 232 зараженных и 7 умерших от ковида

За все время в регионе сделано уже более 700 тысяч тестов. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Очередной рекорд по числу зараженных в Омской области зафиксировал региональный минздрав. За последние сутки коронавирус подтвердился у 232 человек. Больше цифр еще не было - это новый суточный рекорд. С начала пандемии ковидом переболело уже 19 711 омичей.

Есть и летальные исходы: от коронавируса за сутки в омских больницах скончались 7 пациентов. Смертность продолжает расти. От коронавируса вылечились еще 122 человека. Общее количество выздоровевших уже достигло 13 466 человек.

Напомним, что на фоне роста числа зараженных появились слухи о возможном введении дополнительных ограничений в Омске. Не исключается запрет на проведение новогодних корпоративов в омских кафе и работы Дедов Морозов по вызову. На этом настаивает Роспотребнадзор. Заседание оперштаба пройдет в пятницу, 20 ноября.