Омич поссорился с девушкой и испортил машину ее матери

Хулигана удалось быстро задержать. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омской области в Щербакульском районе житель села Красноярка решил необычным способом отомстить девушке после ссоры. Объектом для вымещения злобы он выбрал автомобиль ее матери.

В пресс-службе полиции рассказали, что в отделение обратилась 37-летняя местная жительница с заявлением о порче автомобиля, припаркованного у дома. Следователи выяснили, что к преступлению причастен молодой человек дочери заявительницы. Накануне они крупно поругались, и 25-летний сельчанин выпив алкоголь решил сорвать злость на машине. Он прорезал все четыре колеса и накарябал оскорбительные надписи на кузове.

Теперь молодому человеку предстоит не только как-то наладить отношения с возлюбленной, но и ответить перед законом. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.