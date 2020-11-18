На благоустройство Омска в следующем году планируют выделить почти 5 млрд

На заседании комитета по вопросам ЖКХ и транспорта обсудили бюджет на следующий год. Фото: Омский горсовет

Депутаты Омского горсовета продолжают обсуждать параметры казны на 2021 год. Выступавшая с докладом на комитете по ЖКХ и транспорту и. о. директора департамента финансов мэрии Ольга Илютикова подробнее остановилась на соответствующих тематике комитета статьях бюджета.

Она рассказала, что из-за пандемии и мер поддержки наиболее пострадавшим отраслям экономики, город недополучит 258 млн рублей. Это неналоговые поступления.

4 млрд 782 млн рублей направят на производственную сферу. Средства запланированы на создание комфортной городской среды. Это не только благоустройство общественных территорий, дворов и строительство дорог, но и их содержание, а также озеленение и освещение.

Доля города в софинансирования программы благоустройства составит 275 млн, нацпроекта «Комфортная городская среда» – 143. Также мэрия в следующем году вложит 192 млн собственных средств на участие в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги» (185 млн на сами дороги и 6,818 млн на обеспечение безопасности). Еще 226 млн направят на освещение.

В этом году впервые обратят внимание на благоустройство частного сектора. Появилась отдельная муниципальная программа «Комплексное благоустройство индивидуальной жилой застройки», по которой будет выделено 93,5 млн рублей. Ольга Илютикова Отметила, что с такими предложениями в мэрию ранее неоднократно обращались и депутаты, и их избиратели.

Еще 73 млн рублей выделяют на обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе – на разметку.

Была проведена масштабная ревизия всех подъездов к городским школам и садикам. На их ремонт запланировано 10,8 млн рублей.

Комфортная городская среда предусматривает и доступный общественный транспорт. Расходы на его содержание также пришлось увеличить до 2 млрд 69 млн рублей. Недостающие средства будут компенсированы за счет увеличения нормативных отчислений по упрощенной системе налогообложения (благодаря этим поступлениям из регионального бюджета город получит около 600 млн рублей).

Также предусмотрены средства на софинансирование капремонта (75 млн) и переселения из ветхого жилья (90 млн).

Во время обсуждения депутаты начали задавать вопросы уже по конкретным статьям расходов. Например, предусмотрены ли деньги на закупку техники для уборки дворов.

Председатель комитета по вопросам ЖКХ и транспорта Аркадий Лунев подчеркнул, что пока проект бюджета рассматривается в первом чтении. Сейчас важно утвердить основные параметры бюджета – доходы и расходы. А отдельные их пункты будут обсуждаться во втором чтении.

Депутат Дмитрий Лицкевич спросил, сколько город сейчас тратит на обслуживание муниципального долга.

– Ключевая ставка снизилась, – рассказала Ольга Илютикова. – Если в декабре прошлого года она была 6,25%, то с июля стала 4,25%. Для нас складывается благоприятная картина в обслуживании муниципального долга. Мы постоянно следим за ситуацией, рефинансуруем кредиты. Буквально вчера заключили новый договор на 1 млрд рублей. Только в этом году на обслуживании муниципального долга мы сэкономили порядка 100 млн рублей.

Депутат Михаил Федотов уточнил, какие параметры бюджета стоит ожидать к концу года – ведь известно, что средства еще будут добавляться.

Ольга Илютикова ответила, что пока доходная часть бюджета составляет 19 млрд 669 млн рублей, из которых 11 млрд 294 млн – собственные средства города. Также ожидается поступление примерно 3 млрд рублей из регионального бюджета.

Дмитрий Лицкевич предложил вариант, как ещё можно увеличить доходы:

– Мы с этого года получаем 50% транспортного налога, это полмиллиарда рублей, – сказал депутат. – Почему бы региону не отчислять Омску и часть средств от штрафов ГИБДД? Ведь 2/3 нарушений совершаются на территории города. Это около 300 млн рублей.

Главный финансист города ответила, что этот вопрос обсуждается с областью.

Депутат Инна Гомолко поинтересовалась, будет ли сокращаться штат горадминистрации. Ведь это позволит сэкономить на расходах.

Ольга Илютикова ответила, что таких планов нет. У сотрудников мэрии, наоборот, многократно выросла нагрузка, в частности из-за выполнения нацпроектов.

Депутаты рекомендовали принять бюджет в первом чтении.