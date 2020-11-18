В Омске нашли 73 нарушителя, не вывозивших снег

В городе внимательно следят за уборкой и вывозом снега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снег пришел в город совсем недавно, но уже успел образовать небольшие сугробы. На прошлой неделе в мэрии начали рейды по соблюдения правил благоустройства, которые обязывают владельцев магазинов и развлекательных заведений вовремя чистить прилегающую территорию. Убирать снег также должны и на остановках общественного транспорта.

- Ежедневно в каждом административном округе Омска проводится обследование остановок общественного транспорта, мест массового пребывания людей и территорий, где сосредоточены торговые объекты. К работе по выявлению нарушений привлечены и члены народных дружин города Омска, - отметил директор департамента общественной безопасности администрации города Омска Евгений Скрипкарев.

По информации пресс-службы городской администрации на 18 ноября, в городе уже выявили 73 нарушения по уборке снега. Нарушители могут отделаться предупреждением, уже вручили более 6 700 уведомлений, а могут получить штраф в размере от 1000 до 2000 для физических лиц и от 10 000 до 20 000 для организаций.